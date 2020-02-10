Силы Асада обстреляли турецкие войска в Идлибе: пятеро погибших, Эрдоган собрал экстренное совещание
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Сообщается, что пятеро турецких военнослужащих погибли в ходе обстрела в Идлибской зоне деэскалации, еще пятеро получили ранения. При этом в Минобороны Турции заявили, что по району артиллерийского обстрела был нанесен ответный удар.
Также сообщается, что в связи с инцидентом президент Турции Реджеп Эрдоган проводит срочное совещание с министром обороны Хулуси Акар.
Напомним, на прошлой неделе в результате удара со стороны режима Асада в Идлибе погибли семь турецких солдат и один гражданский, который работал с турецкими военными.
В ответ турецкая армия нанесла удар по 50 целям и "нейтрализовала" 76 сирийских солдат.
Вооруженные силы Турции перебросили танки в Идлиб для укрепления своих наблюдательных пунктов.
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