Турция ответила на артобстрел в Идлибе: заявляет об уничтожении более 100 бойцов армии Асада

10 февраля, 2020, 20:08

Турция нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии в ответ на артобстрел в Идлибе

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.

По предварительным данным, в результате был "нейтрализован" 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

В Минобороны Турции отметили, что турецкая армия немедленно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с "правилами ведения боевых действий и законного права на самооборону".

Напомним, что пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.