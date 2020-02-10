Турция ответила на артобстрел в Идлибе: заявляет об уничтожении более 100 бойцов армии Асада
10 февраля, 2020, 20:08
Турция нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии в ответ на артобстрел в Идлибе
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада.
По предварительным данным, в результате был "нейтрализован" 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.
В Минобороны Турции отметили, что турецкая армия немедленно отреагировала на атаку сил Асада в соответствии с "правилами ведения боевых действий и законного права на самооборону".
Напомним, что пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.
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