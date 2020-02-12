Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду: Будем наносить удары повсеместно
Об этом он сказал в среду, 12 февраля, на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре, передает агентство Анадолу .
"Открыто заявляю, что в случае малейшего вреда турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада", - заявил турецкий лидер.
По его словам, целью ударов сирийских войск в Идлибе является принуждение мирного населения бежать к границе Турции.
"До сих пор Анкара ожидала выполнения договоренности по Сирии и стремилась минимизировать свое военное вмешательство в события. Однако договоренности остаются на бумаге. К тому же, удары уже наносятся по расположению турецких войск", - отметил Эрдоган.
В связи с этим он предупредил, что отныне Турция "будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений".
"Турция полна решимости отвергнуть войска Асада за пределы Идлибськои зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется равнодушной к трагедии мирного населения Идлиб", - добавил глава турецкого государства.
Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил в ответ на артобстрел в Идлибе.
Читайте также
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
Читайте также
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-