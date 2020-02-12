Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду: Будем наносить удары повсеместно

12 февраля, 2020, 12:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует от главы сирийского режима Башара Асада прекратить наносить удары в Идлибський зоне деэскалации, пригрозив жестким ответом

Об этом он сказал в среду, 12 февраля, на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре, передает агентство Анадолу .

"Открыто заявляю, что в случае малейшего вреда турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада", - заявил турецкий лидер.

По его словам, целью ударов сирийских войск в Идлибе является принуждение мирного населения бежать к границе Турции.

"До сих пор Анкара ожидала выполнения договоренности по Сирии и стремилась минимизировать свое военное вмешательство в события. Однако договоренности остаются на бумаге. К тому же, удары уже наносятся по расположению турецких войск", - отметил Эрдоган.

В связи с этим он предупредил, что отныне Турция "будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений".

"Турция полна решимости отвергнуть войска Асада за пределы Идлибськои зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется равнодушной к трагедии мирного населения Идлиб", - добавил глава турецкого государства.

Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил в ответ на артобстрел в Идлибе.