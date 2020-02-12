Сытник о вмешательстве в выборы в США: "Дело регистрировалась Луценко по политическим мотивам"

12 февраля, 2020, 08:43

Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы президента США на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью изданию ЛигаБизнесИнформ .

На просьбу журналистов прокомментировать обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова во вмешательстве в избирательный процесс США на стороне Демократической партии, глава НАБУ ответил:

"Я не мониторю дела, которые расследовались в отношении меня. Их было очень много. Было очевидно, что это дело регистрировалось Юрием Луценко по политическим мотивам. Поэтому у меня не было опасений. А по поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей ".