Сытник о вмешательстве в выборы в США: "Дело регистрировалась Луценко по политическим мотивам"
12 февраля, 2020, 08:43
Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы президента США на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году
Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью изданию ЛигаБизнесИнформ .
На просьбу журналистов прокомментировать обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова во вмешательстве в избирательный процесс США на стороне Демократической партии, глава НАБУ ответил:
"Я не мониторю дела, которые расследовались в отношении меня. Их было очень много. Было очевидно, что это дело регистрировалось Юрием Луценко по политическим мотивам. Поэтому у меня не было опасений. А по поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей ".
- Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за так называемое дело рюкзаков. Аваков ответил главе НАБУ в Twitter
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