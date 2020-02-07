Сытник и Аваков обменялись обвинениями

7 февраля, 2020, 19:42

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за так называемое дело рюкзаков. Аваков ответил главе НАБУ в Twitter

На брифинге директор НАБУ Артем Сытник заявил, что административное дело о его коррупционном правонарушении - это "продолжение истории с рюкзаками" и "месть" некоторого министра, которого Сытник не назвал, информирует Liga .

"Это дело административное - это продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры требуют мести и, соответственно, делают все, чтобы повлиять на мое нахождение на должности", - заявил Сытник.

Отвечая на вопрос о своем отдыхе на одной из охотничьих баз, Сытник заявил, что оплачивал отдых сам.

Он отметил, что протокол об админнарушении составила полиция, а не НАПК, что было бы логичнее, по его мнению. Рассматривал этот протокол судья, который был фигурантом дела о взятке, которое расследовала полиция.

"В последний момент эта судья была выведена из-под подозрения, остался только прокурор, но деньги давались именно за приговор, вынесенный этим судьей", - сказал Сытник.

По словам главы НАБУ, были все основания для отвода этого судьи, но такое решение не было принято. Сытник сказал, что это способ попробовать убрать его с должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке.

Через некоторое время в Twitter министра МВД Авакова появилось несколько постов о Сытнике.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы", - написал он.