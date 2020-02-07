В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сытника
7 февраля, 2020, 21:15
На сайте Верховной Рады появился проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины
Об этом сообщает сайт Рады.
Проект постановления был зарегистрирован 7 февраля. На данный момент его текст отсутствует на сайте.
Под отставкой Сытника подписались 216 депутатов.
- Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за так называемое дело рюкзаков. Аваков ответил главе НАБУ в Twitter.
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