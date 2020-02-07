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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сытника

В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сытника

На сайте Верховной Рады появился проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом сообщает сайт Рады.

Проект постановления был зарегистрирован 7 февраля. На данный момент его текст отсутствует на сайте.

Под отставкой Сытника подписались 216 депутатов.

  • Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за так называемое дело рюкзаков. Аваков ответил главе НАБУ в Twitter.
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