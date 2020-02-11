Луценко обвинил Йованович во лжи под присягой и объяснил, почему начал сотрудничество с Джулиани

11 февраля, 2020, 11:03

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой и рассказал, почему начал неформальное общение с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани

Об этом он сказал в интервью изданию Цензору.нет .

По его словам, в апреле 2017 Генеральная прокуратура Украины вернула в государственный бюджет полтора миллиарда долларов США. Сразу после этого они обнаружили, что "некоторые из оффшорок, которые выполняли для окружения Януковича вывода денег из Украины, вывели еще 7,4 миллиарда долларов по той же схеме".

"Если первая схема представляла собой кражу и следующий перевод $ 1,5 млрд из Украины через оффшоры для покупки украинских облигаций внутреннего займа, то вторая схема выполнялась для покупки облигаций внешнего займа, так называемых бондов американским хедж-фондом", - сказал Луценко.

В связи с этим экс-генпрокурор якобы и обратился к Йованович. "Без сотрудничества с Attorney General (должность, совмещающая функции генпрокурора и министра юстиции - ред.), ФБР и другими спецслужбами такое расследование провести невозможно. Как следует обратиться к этим службам? Естественно, через посольство США. У меня было несколько встреч с послом госпожа Йованович и ее коллегами. и на ее территории, и на территории ГПУ. После чего она попросила дать письмо с разъяснением, с изложением тем, которые я хочу обсудить со своим коллегой Attorney General. Забегая вперед: посол Йованович в открытую солгала под присягой в ходе процедуры импичмента в Конгрессе, заявив, что я такого документа не дал. Но я его демонстрировал вашим коллегам! " - заявил Луценко.

В результате, по его словам, ничего этого не сделали: не было ни визита Attorney General, ни создание совместной следственной группы.

"После этого посол Йованович полностью заблокировала любые мои контакты с правоохранительной системой США. Любые!", - подчеркнул он.

"Поэтому, когда меня пригласил на встречу адвокат американского президента господин Джулиани, я это рассмотрел как единственную возможность неофициальных контактов для того, чтобы возобновить попытки вернуть в нашу разграбленную страну 7 млрд долларов. И именно об этом мы говорили с Джулиани", - заверил бывший генпрокурор.

По его словам, НИБТ речь шла о том, чтобы провести совместную встречу с министром юстиции США. После этого - создать joint investigation team (совместная следственная группа) по вопросам коррупции экс-президента Януковича и его окружения. В этот круг, по его словам, входил бы и господин Арбузов, который, вполне вероятно, причастен к выводу этих 7 млрд.

"И господин Злочевский, который, вполне возможно, корумпував американский истеблишмент. И другие люди из окружения экс-президента Януковича. Господин Джулиани сказал на третий день наших переговоров, ему это кажется единственно правильным шагом", - заявил Луценко.

Напомним, Мари Йованович досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.

Она обвинила в своем отстранении Джулиани и "коррумпированных украинцев".