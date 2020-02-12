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Espreso.tvОбществоНа лайнере Diamond Princess на коронавирус заболело еще 39 человек

На лайнере Diamond Princess на коронавирус заболело еще 39 человек


фото: AFP
39 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на круизном лайнере Diamond Princess, на котором находятся 25 украинских граждан

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы, сообщает Japan Times .

Всего количество зараженных коронавирусом людей, которые находятся на Diamond Princess, достигла 175. По словам Като, четыре человека из них госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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