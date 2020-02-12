На лайнере Diamond Princess на коронавирус заболело еще 39 человек

12 февраля, 2020, 07:22

39 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на круизном лайнере Diamond Princess, на котором находятся 25 украинских граждан

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы, сообщает Japan Times .

Всего количество зараженных коронавирусом людей, которые находятся на Diamond Princess, достигла 175. По словам Като, четыре человека из них госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.