Коронавирус: на лайнере в карантине болезнь обнаружили еще в 60 человек
Об этом сообщает передает The Japan Times .
На круизном лайнере Diamond Princess, который помещен на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции.
Таким образом, общая количество зараженных составило 130.
В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.
Пассажирам позволят сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.
Напомним, ранее на лайнере обследовали только тех, кто проявлял симптомы, или контактировал с 80-летним человек, в которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, который сошел с лайнера в Гонконге.
- Лайнер Diamond Princess поставили на карантин после прихода в порт Иокогамы, когда стало известно, что у пассажира, сошедший в порту Гонконга обнаружили коронавирус 2019-nCoV
- 5 февраля стало известно, что на борту Diamond Princess минимум 20 украинцев
- Когда случаев заражения было 20, украинцев среди зараженных не было
- По состоянию на 7 февраля на круизном лайнере было зафиксировано 61 случай среди выборки из 273 человек
- 9 февраля на лайнере в порту Йокогамы обнаружено первого украица, который заразился коронавирусом
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-