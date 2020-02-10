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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на лайнере в карантине болезнь обнаружили еще в 60 человек

Коронавирус: на лайнере в карантине болезнь обнаружили еще в 60 человек


фото: Reuters
По состоянию на утро 10 февраля на лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама коронавирус 2019-nCoV диагностировали у 130 человек

Об этом сообщает передает The Japan Times .

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещен на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции.

Таким образом, общая количество зараженных составило 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам позволят сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

Напомним, ранее на лайнере обследовали только тех, кто проявлял симптомы, или контактировал с 80-летним человек, в которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, который сошел с лайнера в Гонконге.

  • Лайнер Diamond Princess поставили на карантин после прихода в порт Иокогамы, когда стало известно, что у пассажира, сошедший в порту Гонконга обнаружили коронавирус 2019-nCoV
  • 5 февраля стало известно, что на борту Diamond Princess минимум 20 украинцев
  • Когда случаев заражения было 20, украинцев среди зараженных не было
  • По состоянию на 7 февраля на круизном лайнере было зафиксировано 61 случай среди выборки из 273 человек
  • 9 февраля на лайнере в порту Йокогамы обнаружено первого украица, который заразился коронавирусом
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