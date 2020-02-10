Коронавирус: на лайнере в карантине болезнь обнаружили еще в 60 человек

10 февраля, 2020, 08:51

По состоянию на утро 10 февраля на лайнере Diamond Princess в японском порту Йокогама коронавирус 2019-nCoV диагностировали у 130 человек

Об этом сообщает передает The Japan Times .

На круизном лайнере Diamond Princess, который помещен на карантин в порту в японском городе Йокогама сообщили о 60 новых случаях коронавирусной инфекции.

Таким образом, общая количество зараженных составило 130.

В понедельник японское правительство также объявило, что рассматривает вопрос о проведении проверок на наличие нового коронавируса для всех членов экипажа и пассажиров на борту круизного судна.

Пассажирам позволят сойти с Diamond Princess только после того, как станут известны все результаты обследований.

Напомним, ранее на лайнере обследовали только тех, кто проявлял симптомы, или контактировал с 80-летним человек, в которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, который сошел с лайнера в Гонконге.