На коронавирус в Украине проверяют 5 человек, - Скалецкая
Об этом заявила министер здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на брифинге, передает " РБК-Украина ".
"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью ... и еще две контактных лица. То есть всего пять человек, которых мы проверяем на наличие коронавируса", - заявила Скалецкая.
Напомним, в карантинном лайнере у берегов Японии уже двое украинцев инфицированные коронавирусом.
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