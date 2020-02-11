На коронавирус в Украине проверяют 5 человек, - Скалецкая

11 февраля, 2020, 10:13

Пять человек обратились за помощью из-за подозрений на коронавирус

Об этом заявила министер здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на брифинге, передает " РБК-Украина ".

"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью ... и еще две контактных лица. То есть всего пять человек, которых мы проверяем на наличие коронавируса", - заявила Скалецкая.

Напомним, в карантинном лайнере у берегов Японии уже двое украинцев инфицированные коронавирусом.