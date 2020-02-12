Федина пришла в ГБР для получения уведомления о подозрении

12 февраля, 2020, 12:24

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей должны вручить уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Я понимаю, что слишком долго молчала. И время говорить. И первое, что хочу сказать, что мне больно и стыдно, что у нас не просто пострадавший Зеленский, а еще у нас пострадавший главнокомандующий, который испугался речи двух неизвестных ему женщин .. . ", - сказала Федина перед тем, как зайти в ГБР.

Под зданием ГБР в поддержку Федыны собрались несколько десятков человек.



В поддержку Федыны вышли однопартийцы, в частности Яна Зинкевич, Иванна Климпуш- Цинцадзе, Виктория Сюмар и другие.