Зеленский преследует людей, которые защищают Украину, - Яна Зинкевич о повестке Софии Федыне

6 февраля, 2020, 13:50

Уголовное преследование Софии Федыны и Маруси Зверобий - это преследование командой Зеленского патриотов, которые защищали Украину от российской агрессии

Об этом заявила ветеран-медик, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич в кулуарах парламента, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"В последние месяцы начались притеснения ветеранов и волонтеров, и мы это видим неоднократно, как и навешанных уголовных дел без доказательств, так и очень резонансное дело по Марусе Зверобий и Софие Федыне. То есть у нас в демократическом обществе уже есть преследование просто за видеоролики, под которыми нет никаких оснований. И сейчас нашу коллегу Софию Федыну от "Европейской Солидарности" таскают по ГБР, хотят сегодня вручить ей и Марусе Зверобий подозрение, и, соответственно, мы понимаем - к чему это идет", - сказала она.

Также Зинкевич отметила, что надуманные уголовные преследования против патриотов являются недопустимыми, и "Европейская Солидарность" будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины.

"Мы хотим заявить, что это недопустимо. Это притеснения свободы слова. Это притеснения в том числе на оппозицию. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей, братьев, ветеранов и не допустить всего того, что сейчас происходит. Потому что мы понимаем ценность каждого гражданина, который внес свой вклад в обороноспособность страны. София Федына и Маруся Зверобий являются именно такими людьми ", - подчеркнула парламентарий.