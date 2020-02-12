Это было личное мнение Арахамии, - Ермак о воде в оккупированный Крым
12 февраля, 2020, 11:44
12 февраля на брифинге новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал предложение председателя фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамия пустить воду в Крым в обмен на уступки России на Донбассе
Об этом новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Что касается заявления Давида Арахамия .. Я тоже, как и вы .. Вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду . Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамия ", - прокомментировал Ермак.
На уточняющий вопрос журналистов Ермак заявил, что никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбасса о подаче воды в оккупированный Крым.
- Напомним, 4 февраля постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич возразил заявления СМИ о возможности Украины возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу к деоккупации
- Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров резко отреагировал на заявление Арахамия. "Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду", - заявил он.
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