Это было личное мнение Арахамии, - Ермак о воде в оккупированный Крым

12 февраля, 2020, 11:44

12 февраля на брифинге новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал предложение председателя фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамия пустить воду в Крым в обмен на уступки России на Донбассе

Об этом новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Что касается заявления Давида Арахамия .. Я тоже, как и вы .. Вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду . Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамия ", - прокомментировал Ермак.

На уточняющий вопрос журналистов Ермак заявил, что никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбасса о подаче воды в оккупированный Крым.