 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧубаров Арахамии: "Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду"

Чубаров Арахамии: "Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду"


фото: Facebook
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на предложение главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии пустить воду в Крым в обмен на уступки России на Донбассе

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире UA: Крым .

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что он пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод российских войск из Донбасса.

"Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса", - отметил тогда Арахамия. Нардеп подчеркнул, что это его личная позиция, а не как главы фракции.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией Если кто-то в государстве предполагает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 000. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за любые комбинации по Донбасса ", - прокомментировал Рефат-ага.

  • Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу
  • 4 февраля постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг заявления СМИ о возможности Украины возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу к деоккупации
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать