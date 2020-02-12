Чубаров Арахамии: "Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду"

12 февраля, 2020, 09:57

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на предложение главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии пустить воду в Крым в обмен на уступки России на Донбассе

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире UA: Крым .

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне заявил, что он пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод российских войск из Донбасса.

"Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса", - отметил тогда Арахамия. Нардеп подчеркнул, что это его личная позиция, а не как главы фракции.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией Если кто-то в государстве предполагает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 000. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за любые комбинации по Донбасса ", - прокомментировал Рефат-ага.