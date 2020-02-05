У Зеленского отрицали намерение восстановить водоснабжение в оккупированный Крыму

5 февраля, 2020, 11:19

4 февраля постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг заявления СМИ о возможности Украиной возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу к деоккупации

Об этом постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич написал в Facebook.

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды в деоккупации", - заявил представитель президента в АРК, комментируя информацию СМИ о вероятности возобновления поставок воды в Крым.

Он сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области по вопросам Крыма и Севастополя.

"В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ" Каланчак "и логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды в деоккупации ", - подчеркнул Кориневич.

Он добавил, что выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграниц с временно оккупированной АР Крым.

Напомним, 4 февраля появилась информация, что 11-12 февраля на дамбу возле пгт. Чаплинка Херсонской области отправляется комиссия осматривать Северо-Крымский канал и решать вопросы восстановления подачи воды в Крым.

Такую информацию обнародовал основатель и экс-командир полка "Азов", подполковник Национальной гвардии Украины. Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий