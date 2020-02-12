 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕрмак пообещал "инвестиционную Мекку" в Украине

Ермак пообещал "инвестиционную Мекку" в Украине


фото: Українська правда
12 февраля на брифинге новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал об инвестиционных планах

Об этом новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Украина является в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. И тот интерес, который мы сегодня чувствуем во время международных визитов президента Украины сегодня не заканчивался и давал нам конкретные результаты. Одним из направлений, безусловно, очень важным будет региональная политика ", - рассказал Ермак.

Он добавил, что ОПГ будет более эффективно работать на местах с председателями ОГА.

"Наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

"Сегодня эта задача получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины, сегодня этим занимаются все, кто вовлечен в улучшение инвестиционного климата", - добавил он.

  • Также на брифинге он заявил, что намерен продолжить международные переговоры с Россией , которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента
  • 12 февраля стало известно, что Даша Заривна стала пресс-секретарь нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

12 февраля, 2020 среда

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать