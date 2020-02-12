Ермак пообещал "инвестиционную Мекку" в Украине

12 февраля, 2020, 11:07

12 февраля на брифинге новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал об инвестиционных планах

Об этом новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Украина является в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. И тот интерес, который мы сегодня чувствуем во время международных визитов президента Украины сегодня не заканчивался и давал нам конкретные результаты. Одним из направлений, безусловно, очень важным будет региональная политика ", - рассказал Ермак.

Он добавил, что ОПГ будет более эффективно работать на местах с председателями ОГА.

"Наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

"Сегодня эта задача получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины, сегодня этим занимаются все, кто вовлечен в улучшение инвестиционного климата", - добавил он.