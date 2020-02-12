Ермак пообещал "инвестиционную Мекку" в Украине
Об этом новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Украина является в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. И тот интерес, который мы сегодня чувствуем во время международных визитов президента Украины сегодня не заканчивался и давал нам конкретные результаты. Одним из направлений, безусловно, очень важным будет региональная политика ", - рассказал Ермак.
Он добавил, что ОПГ будет более эффективно работать на местах с председателями ОГА.
"Наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать", - подчеркнул руководитель Офиса президента.
"Сегодня эта задача получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины, сегодня этим занимаются все, кто вовлечен в улучшение инвестиционного климата", - добавил он.
- Также на брифинге он заявил, что намерен продолжить международные переговоры с Россией , которые были за ним закреплены во время, когда он занимал должность помощника президента
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