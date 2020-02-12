Эрдоган назвал Россию ответственной за "резню" в Сирии

12 февраля, 2020, 21:34

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 12 февраля, обвинил РФ в "резне" во время действий в поддержку президента Сирии Башара Асада

Об этом Эрдоган заявил на встрече с депутатами парламента из партии власти, передает "Радио Свобода".

"Режим, поддержанный российскими силами и проиранскими боевиками, постоянно нападает на мирных жителей, осуществляя массовые убийства и кровопролитие", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также пообещал уничтожать силы режима Асада "везде" в случае новых атак на турецких солдат.

Ранее силы Асада обстреляли турецкие войска в Идлибе, из-за чего погибли 5 человек. После этого турки сбили вертолет армии Асада, оба пилота погибли.

Турция призвала НАТО и ЕС вмешаться в ситуацию в Идлибе . Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ.