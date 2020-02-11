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Espreso.tvОбществоВ Идлибе турки сбили вертолет армии Асада, оба пилота погибли

В Идлибе турки сбили вертолет армии Асада, оба пилота погибли


фото: Анадолу
Во вторник, 11 февраля, в сирийской провинции Идлиб сбили вертолет режима Башара Асада, в результате погибли оба пилота

Об этом пишет AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Вертолет Ми-8 упал возле села Кминас к юго-востоку от административного центра провинции Идлиб. На месте катастрофы корреспондент AFP видел тела двух пилотов и обломки вертолета.

 

По данным наблюдателей, воздушное судно было сбито ракетой, выпущенной турецкими военными.

В то же время Анкара утверждает, что вертолет сбили отряды вооруженной оппозиции, пишет Анадолу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после гибели пяти турецких солдат в Идлибе выступил с заявлением, пообещав, что Сирия заплатит "высокую цену" за любое нападение на турецкие войска.

10 февраля пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в провинции Идлиб.

В ответ турецкие военные обстреляли 115 целей режима Башара Асада. Минобороны Турции отчиталось о ликвидации 101 бойца сирийской армии , уничтожении трех танков и вертолета.

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