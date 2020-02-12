Дело Шеремета: Антоненко не предоставляется медицинская помощь в СИЗО, - Тетерук

12 февраля, 2020, 12:46

12 февраля судебное заседание в Печерском районном суде по Андрею Антоненко было перенесено без рассмотрения из-за неявки прокурора

Об этом сообщает народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук в Facebook.

"Был на очередном судебном заседании в Печерском районном суде над Андреем Антоненко (Riffmaster). Из-за неявки прокурора заседание перенесено без рассмотрения. Рассмотрение дела умышленно затягивается", - рассказал бывший депутат.

"Андрею, кстати, не оказывается необходимая медицинская помощь, что является очередным нарушением прав человека в этом деле. Очень позорная ситуация для нашей страны, которая стремительно теряет признаки правового государства!" - добавил Тетерук.