Дело Шеремета: Антоненко не предоставляется медицинская помощь в СИЗО, - Тетерук
12 февраля, 2020, 12:46
12 февраля судебное заседание в Печерском районном суде по Андрею Антоненко было перенесено без рассмотрения из-за неявки прокурора
Об этом сообщает народный депутат VIII созыва Андрей Тетерук в Facebook.
"Был на очередном судебном заседании в Печерском районном суде над Андреем Антоненко (Riffmaster). Из-за неявки прокурора заседание перенесено без рассмотрения. Рассмотрение дела умышленно затягивается", - рассказал бывший депутат.
"Андрею, кстати, не оказывается необходимая медицинская помощь, что является очередным нарушением прав человека в этом деле. Очень позорная ситуация для нашей страны, которая стремительно теряет признаки правового государства!" - добавил Тетерук.
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