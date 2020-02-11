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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: британский эксперт подписал выводы экспертизы, не зная украинского, - защита Антоненко

Дело Шеремета: британский эксперт подписал выводы экспертизы, не зная украинского, - защита Антоненко


фото: golos.ua
Также сторона защиты на брифинге заявила о получении экспертом Айваном Бирчем видеодоказательств ненадлежащим способом: по закону он должен был получить их от экспертной комиссии, однако получил от полковника полиции

Об этом изданию "Укринформ" заявил руководитель юридической фирмы, которая защищает Андрея Антоненко в суде, Леонид Маслов.

"На украинском тексте стоит его (Бирча, - ред.) подпись. Он не знает украинского языка, мы это установили, но текст украинской (экспертизы, - ред.) он каким-то образом подписал ", - заявил Маслов.

Он уточнил, что "были скрыты условия и порядок привлечения Бирча; английский текст выводов нам до сих пор не предоставлен ".

"От глаз общественности было скрыто и замалчивалось суровое предостережение, которое содержится в выводах Бирча по ссылке на британский учебник для судов. Не был приведен перевод основных положений этого учебника. В чем суть: Бирч ссылается в своем заключении, говорит, что надо учесть предостережения, которые содержатся в этом учебнике. А в этом учебнике на самом деле написано, что походка человека не является уникальной и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека от другого на основании походки", - отметил Маслов.

Юрист подчеркнул, что такие утверждения не были прямо указаны в заключении экспертизы - это было указано в англоязычной книге, на которую сделана ссылка, "и таким образом в суде не фигурируют эти оговорки".

По словам Маслова, Бирч также получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, "а не так, как должно быть по закону - обмениваться экспертной комиссией, именно с Институтом судебных экспертиз".

"Видеофайлы передавал для исследования Бирч не КНГИСЭ, а некий Рыбачук Максим Васильевич, полковник, начальник отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Он инструктировал Бирча, и это прямо написано в экспертном заключении. Поэтому Бирч не может считаться независимым экспертом ", - подчеркнул юрист.

  • Напомним, что один из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко написал письмо, адресованное следователю, в котором отказался давать показания.
  • 21 января журналисты опубликовали информацию , что эксперт Ирхин, проводивший оценку походки подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко, пользовался методикой Владислава Седнева - действующего заместителя начальника "Генпрокуратуры ДНР"
  • Адвокат подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь опубликовал выводы "специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам", которые утверждают, что экспертизы, предоставленные стороной обвинения, не могут быть доказательствами в суде
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  • Прокуроры по делу убийства журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования
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