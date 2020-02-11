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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Рябошапка объяснил, почему прокуроры настаивали на аресте Кузьменко и Антоненко

Убийство Шеремета: Рябошапка объяснил, почему прокуроры настаивали на аресте Кузьменко и Антоненко


фото: Офіс генпрокурора
Прокуроры по делу убийства журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире ICTV.

"На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств. Относительно меры пресечения - там должны быть доведены риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, а не уничтожать доказательства. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов под стражей ", - пояснил Рябошапка.

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