Дело Шеремета: Антоненко продлили арест до 4 апреля
5 февраля, 2020, 18:09
Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина .
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продолжить меру пресечения на 60 суток.
При этом сторона защиты просила отпустить Антоненко из-под стражи на поруки.
Среди поручителей были заявлены ряд волонтеров, музыкантов и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
Также в ходе заседание 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.
- Лидер группы "Тартак" Александр Положинский во время допроса в суде по делу убийства Шеремета рассказал, откуда у Антоненко корпус от мины .
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