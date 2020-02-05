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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Антоненко продлили арест до 4 апреля

Дело Шеремета: Антоненко продлили арест до 4 апреля

Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина .

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продолжить меру пресечения на 60 суток.

При этом сторона защиты просила отпустить Антоненко из-под стражи на поруки.

Среди поручителей были заявлены ряд волонтеров, музыкантов и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Также в ходе заседание 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.

 

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