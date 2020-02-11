Власть прятала голову в песок, - Бородянский рассказал, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По словам Бородянского, украинские спортсмены вынуждены выступать в России, чтобы не терять важные зачетные очки.
"Я уже много раз говорил и еще раз хочу сказать, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России, так как в рейтинговых соревнованиях - это получение очков, получение рейтинга. Все это время власть "прятала голову в песок" и не замечала эту проблему, а она есть ", - заявил Бородянский.
По его словам, проблему с проведением соревнований на территории России должны решать международные спортивные органы.
"Россия - агрессор, она напала на нашу страну, и нам нужно решать эту проблему на уровне Международного олимпийского комитета, должно происходить, когда есть военный конфликт. Это не вопрос двух стран, это вопросы спорта и международных организаций", - сказал министр.
- 7 февраля Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России , чтобы бороться за медали в мире.
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