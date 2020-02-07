Для того чтобы бороться за медали, нужно выступать в России, - министр Бородянский

7 февраля, 2020, 14:45

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России, чтобы бороться за медали в мире

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за рубежом, и Российской Федерации, и выступления артистов. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора ", - отметил Владимир Бородянский.

В период с 7 по 9 февраля, в России пройдет международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020". В нем примут участие две украинские спортсменки: Ева Мелещук и Кристина Пограничная.