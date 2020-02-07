Для того чтобы бороться за медали, нужно выступать в России, - министр Бородянский
7 февраля, 2020, 14:45
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России, чтобы бороться за медали в мире
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Надо различать выступления спортсменов за рубежом, и Российской Федерации, и выступления артистов. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора ", - отметил Владимир Бородянский.
В период с 7 по 9 февраля, в России пройдет международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020". В нем примут участие две украинские спортсменки: Ева Мелещук и Кристина Пограничная.
- 7 февраля вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина рассказала, что сборная Украины благодаря выступлениям в России сможет лучше подготовиться к Олимпиаде.
- 5 февраля стало известно, что украинские гимнастки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях в Москве, которые пройдут 7-9 февраля.
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