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Espreso.tvСпортДля того чтобы бороться за медали, нужно выступать в России, - министр Бородянский

Для того чтобы бороться за медали, нужно выступать в России, - министр Бородянский


фото: telekritika
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам нужно выступать на территории России, чтобы бороться за медали в мире

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за рубежом, и Российской Федерации, и выступления артистов. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора ", - отметил Владимир Бородянский.

В период с 7 по 9 февраля, в России пройдет международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020". В нем примут участие две украинские спортсменки: Ева Мелещук и Кристина Пограничная.

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