В Федерации гимнастики назвали выступления в Москве "в хороших залах" подготовкой к Олимпиаде, а условия тренировок в Украине - нищенскими

7 февраля, 2020, 11:23

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина рассказала, что сборная Украины благодаря выступлениям в России сможет лучше подготовиться к Олимпиаде

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

Дерюгина объяснила, почему сборная Украины выступит на Гран-при Москвы, который пройдет с 7 по 9 февраля:

"Наша цель сейчас - использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. 2020 для нас очень важен. В мае Украина принимает 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Летом - едем на Олимпийские игры. Это все происходит в условиях ограниченного финансирования. Поэтому, увы, иногда приходится принимать непопулярные решения. Я уже не говорю о том, что каждый выезд за границу - это шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах ", - сказала Дерюгина.

Также знаменитая гимнастка рассказала, что сборная Украины тренируется в "нищенских условиях".

"Украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях: у нас высота зала к потолку 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно является одной из лучших сборных в мире. Представьте себе, каких результатов сможем достичь, имея достойный зал ", - призналась Ирина Дерюгина.