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Espreso.tvОбществоДве украинских спортсменки поедут в Москву на соревнование, - Федерация художественной гимнастики Украины

Две украинских спортсменки поедут в Москву на соревнование, - Федерация художественной гимнастики Украины

5 февраля стало известно, что украинские гимнастки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях в Москве, которые пройдут 7-9 февраля

Об этом сообщили в Федерации художественной гимнастики Украины.

Федерация сообщает, что на соревнования в Москве подали заявку две спортсменки - Ева Мелещук и Кристина Пограничная.

На странице сборной Украины по художественной гимнастике в инстаграмме также указано, что "тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва".

Международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" Москва будет принимать с 7 до 9 февраля.

Федерацию гимнастики Украины на протяжении многих лет возглавляет Ирина Дерюгина.

  • В 2019 г. гимнастка Ева Мелещук получила золотую награду в упражнениях с булавами на Универсиаде в Неаполе
  • Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских играх в 2018 г
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