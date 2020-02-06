Две украинских спортсменки поедут в Москву на соревнование, - Федерация художественной гимнастики Украины
6 февраля, 2020, 09:15
5 февраля стало известно, что украинские гимнастки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях в Москве, которые пройдут 7-9 февраля
Об этом сообщили в Федерации художественной гимнастики Украины.
Федерация сообщает, что на соревнования в Москве подали заявку две спортсменки - Ева Мелещук и Кристина Пограничная.
На странице сборной Украины по художественной гимнастике в инстаграмме также указано, что "тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва".
Международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" Москва будет принимать с 7 до 9 февраля.
Федерацию гимнастики Украины на протяжении многих лет возглавляет Ирина Дерюгина.
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