Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания из-за "искажения" слов
Письмо опубликовала группа Free Riff в Facebook.
Антоненко заявил, что следователь исказил его показания в ходатайстве о продлении его ареста.
"Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - подчеркнул подозреваемый.
Он также заявил, что следователь скрывает доказательства его невиновности.
"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному дела в ИВС ", - говорится в письме Антоненко.
Антоненко отметил, что для выполнения этих условий отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.
- Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский во время допроса в суде по делу убийства Шеремета рассказал, откуда у Антоненко корпус от мины.
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