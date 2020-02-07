Дело Шеремета: Антоненко отказался давать показания из-за "искажения" слов

7 февраля, 2020, 16:35

Один из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветеран АТО Андрей Антоненко написал письмо, адресованное следователю, в котором отказался давать показания

Письмо опубликовала группа Free Riff в Facebook.

Антоненко заявил, что следователь исказил его показания в ходатайстве о продлении его ареста.

"Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - подчеркнул подозреваемый.

Он также заявил, что следователь скрывает доказательства его невиновности.

"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста. Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному дела в ИВС ", - говорится в письме Антоненко.

Антоненко отметил, что для выполнения этих условий отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.