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Espreso.tvОбществоСмена руководителя Офиса президента не влияет на политический курс, - ОПУ

Смена руководителя Офиса президента не влияет на политический курс, - ОПУ

Смена руководителя Офиса президента никоим образом не влияет на политический курс государства

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.

В Офисе президента поблагодарили за работу его предыдущего главу Андрея Богдана, который подал в отставку.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии.

  • Напомним, Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака.
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после назначения советника Владимира Зеленского Андрея Ермака на пост главы Офиса президента Украины будет уделяться больше внимания внешней политике.
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