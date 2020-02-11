Смена руководителя Офиса президента не влияет на политический курс, - ОПУ

11 февраля, 2020, 15:34

Смена руководителя Офиса президента никоим образом не влияет на политический курс государства

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", - отмечается в сообщении.

В Офисе президента поблагодарили за работу его предыдущего главу Андрея Богдана, который подал в отставку.

"Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в комментарии.