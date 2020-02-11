Арахамия ожидает от назначения Ермака "усиление внешнеполитических приоритетов"
Об этом он сказал одному из телевизионных каналов, передает " Интерфакс-Украина ".
"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорее всего, будет где-то в эту сторону изменение", - сказал Арахамия.
Он отметил, что Ермак не является новым человеком в команде и принципиальных изменений в политике ожидать не стоит.
"Он для нас не новый абсолютно, так, просто на новой должности. Я думаю, что с точки зрения обычных людей, гуляющих по улице, особо ничего не изменится в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства - это и есть основа , на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться ", - добавил Арахамия.
При этом он сказал, что не знает о перспективах карьеры Богдана.
- Напомним, Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака.
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