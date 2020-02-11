Арахамия ожидает от назначения Ермака "усиление внешнеполитических приоритетов"

11 февраля, 2020, 14:02

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после назначения советника Владимира Зеленского Андрея Ермака на пост главы Офиса президента Украины будет уделяться больше внимания внешней политике

Об этом он сказал одному из телевизионных каналов, передает " Интерфакс-Украина ".

"Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорее всего, будет где-то в эту сторону изменение", - сказал Арахамия.

Он отметил, что Ермак не является новым человеком в команде и принципиальных изменений в политике ожидать не стоит.

"Он для нас не новый абсолютно, так, просто на новой должности. Я думаю, что с точки зрения обычных людей, гуляющих по улице, особо ничего не изменится в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства - это и есть основа , на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться ", - добавил Арахамия.

При этом он сказал, что не знает о перспективах карьеры Богдана.