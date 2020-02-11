"Теперь каждый сам за себя": СМИ рассказали подробности отставки Богдана
11 февраля, 2020, 16:47
По словам СМИ, 10 февраля бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Зеленским, после чего и написал заявление об отставке
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента.
Источники рассказали изданию, что у бывшего руководителя ОПГ Андрея Богдана в понедельник, 10 февраля, был неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление.
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По словам источников, Богдан 10 февраля собрал своих заместителей и дал понять, что уходит в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".
- Напомним, 10 февраля появилась информация, что Богдан собрался в отставку
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