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Espreso.tvОбщество"Теперь каждый сам за себя": СМИ рассказали подробности отставки Богдана

"Теперь каждый сам за себя": СМИ рассказали подробности отставки Богдана


фото: pravda.com.ua
По словам СМИ, 10 февраля бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан имел неприятный разговор с президентом Зеленским, после чего и написал заявление об отставке

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Источники рассказали изданию, что у бывшего руководителя ОПГ Андрея Богдана в понедельник, 10 февраля, был неприятный разговор с президентом, после которого он и написал заявление.

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По словам источников, Богдан 10 февраля собрал своих заместителей и дал понять, что уходит в отставку. В частности, он сказал: "Теперь каждый сам за себя".

  • Напомним, 10 февраля появилась информация, что Богдан собрался в отставку
  • 11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака

 

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