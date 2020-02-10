Богдан собрался в отставку, - СМИ
10 февраля, 2020, 22:20
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан готовится уйти в отставку
Об этом сообщает со ссылкой на источники "Украинской правды" в Telegram-канале "УП. Off the record".
"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана", - говорится в сообщении.
В то же время официальной информации от Офиса президента или самого Богдана по этому поводу пока еще не поступало.
- Напомним, в августе в СМИ появилось фото заявления Богдана об отставке "по собственному желанию с момента желания".
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