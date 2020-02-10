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Espreso.tvОбществоБогдан собрался в отставку, - СМИ

Богдан собрался в отставку, - СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан готовится уйти в отставку

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Украинской правды" в Telegram-канале "УП. Off the record".

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана", - говорится в сообщении.

В то же время официальной информации от Офиса президента или самого Богдана по этому поводу пока еще не поступало.

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