Богдан собрался в отставку, - СМИ

10 февраля, 2020, 22:20

Об этом сообщает со ссылкой на источники "Украинской правды" в Telegram-канале "УП. Off the record".

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана", - говорится в сообщении.

В то же время официальной информации от Офиса президента или самого Богдана по этому поводу пока еще не поступало.