"Барселона" нашла замену Суаресу
Об этом сообщает Marca .
Руководство "Барселоны" получило разрешение со стороны Федерации футбола Испании, после закрытия трансферного окна подписать форварда, в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
По информации источника, "Барса" остановилась на кандидатуре Виллиана Жозе с "Реал Сосьедад" и уже начала переговоры. Каталонцы надеются закрыть сделку до конца недели. "Реал Сосьедад" стремится получить за своего футболиста не менее 70 млн евро, однако "Барселона" попытается снизить цену.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" идет на втором месте, и отстает от "Реала" на 3 очка, "Реал Сосьедад" шестой, команда находится на расстоянии 2 пунктов в зону Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Виллиан Жозе провел 24 матча и забил 8 голов.
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