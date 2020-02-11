"Барселона" нашла замену Суаресу

11 февраля, 2020, 14:24

"Барселона" может приобрести форварда "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе за 70 млн евро из-за травмы Луиса Суареса

Об этом сообщает Marca .

Руководство "Барселоны" получило разрешение со стороны Федерации футбола Испании, после закрытия трансферного окна подписать форварда, в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

По информации источника, "Барса" остановилась на кандидатуре Виллиана Жозе с "Реал Сосьедад" и уже начала переговоры. Каталонцы надеются закрыть сделку до конца недели. "Реал Сосьедад" стремится получить за своего футболиста не менее 70 млн евро, однако "Барселона" попытается снизить цену.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" идет на втором месте, и отстает от "Реала" на 3 очка, "Реал Сосьедад" шестой, команда находится на расстоянии 2 пунктов в зону Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провел 24 матча и забил 8 голов.