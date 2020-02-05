Месси разозлили обвинения спортивного директора "Барселоны"

5 февраля, 2020, 10:04

Аргентинский футболист Лионель Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников

Об этом Месси написал в Сторис в Instagram .

Таким образом Месси Абидалю на заявление, что что игроки каталонского клуба были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.

"Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех. Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Игроки ответственны за то, что происходит на поле. Мы первыми, кто признает это. Те люди, которые принимают решения по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность ", - возмутился Месси.