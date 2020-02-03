Месси и Пике едва не подрались на тренировке "Барселоны"
3 февраля, 2020, 18:58
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и его партнер по команде защитник Жерар Пике поссорились на тренировке, дело чуть не дошло до драки
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AS .
В прошлый вторник 32-летний аргентинец Лионель Месси и 33-летний испанец Жерар Пике поконфликтовали на тренировке "Барселоны".
Футболисты спорили на повышенных тонах и едва не подрались.
После 22-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" занимает второе место, имея в активе 46 очков, команда отстает от мадридского "Реала" на 3 очка.
- Напомним, 13 января "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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