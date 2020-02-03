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Espreso.tvСпортМесси и Пике едва не подрались на тренировке "Барселоны"

Месси и Пике едва не подрались на тренировке "Барселоны"


фото: Reuters
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и его партнер по команде защитник Жерар Пике поссорились на тренировке, дело чуть не дошло до драки

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на AS .

В прошлый вторник 32-летний аргентинец Лионель Месси и 33-летний испанец Жерар Пике поконфликтовали на тренировке "Барселоны".

Футболисты спорили на повышенных тонах и едва не подрались.

После 22-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" занимает второе место, имея в активе 46 очков, команда отстает от мадридского "Реала" на 3 очка.

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