Месси может покинуть "Барселону" из-за потасовки в клубе
6 февраля, 2020, 10:59
Аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В частности, Месси недоволен тем, что по ходу сезона "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила вместо него Кике Сетьена. Также аргентинец сетует на интенсивность тренировок, поскольку последние матчи сыграл с повреждением.
Отмечается, что Месси надоело нести в клубе за все ответственность - не только на поле, но и за его пределами.
- Напомним, 3 февраля Лионель Месси и его партнер по команде Жерар Пике поссорились на тренировке, дело чуть не дошло до драки.
- 5 февраля Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников.
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