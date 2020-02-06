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Espreso.tvСпортМесси может покинуть "Барселону" из-за потасовки в клубе

Месси может покинуть "Барселону" из-за потасовки в клубе


фото: fcbarcelona.com
Аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В частности, Месси недоволен тем, что по ходу сезона "Барселона" уволила с должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила вместо него Кике Сетьена. Также аргентинец сетует на интенсивность тренировок, поскольку последние матчи сыграл с повреждением.

Отмечается, что Месси надоело нести в клубе за все ответственность - не только на поле, но и за его пределами.

 

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