Никто не набрал премий: Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь
Информацию о заработных платах министров и их заместителей опубликовано на Правительственном портале.
Цифры обнародованы на портале представлены со всеми надбавками, но без вычета налогов.
В тройку рекордсменов по зарплатам среди министров вошли глава МВД Арсен Аваков с 47 тыс. грн и председатель Мининфра Владислав Криклий с 52 тыс. грн
Полный список министров и заплат:
Гончарук Алексей Валерьевич, премьер-министр - 33782 грн;
Кулеба Дмитрий Иванович, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - 33841 грн;
Федоров Михаил Альбертович, вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины - 27 713 грн;
Дубилет Дмитрий Александрович, министр Кабинета министров - 12 721 грн;
Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел - 47 290 грн;
Милованов Тимофей Сергеевич, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - 41 781,92 грн;
Оржель Алексей Анатольевич, министр энергетики и защиты окружающей среды - 15 942 грн;
Пристайко Вадим Владимирович, министр иностранных дел - 68269 грн;
Новосад Анна Игоревна, министр образования и науки - 36 048 грн;
Скалецкая Зоряна Степановна, министр здравоохранения - 37 724 грн;
Бабак Алена Валерьевна, в январе еще была министром развития общин и территорий - 32 731 грн;
Соколовская Юлия Сергеевна, министр социальной политики - 40048 грн;
Маркарова Оксана Сергеевна, министр финансов - 45 131 грн;
Криклий Владислав Артурович, министр инфраструктуры - 52 679 грн;
Бородянский Владимир Владимирович, министр культуры, молодежи и спорта - 43 853 грн;
Загороднюк Андрей Павлович, министр обороны - 18 644 грн;
Малюська Денис Леонтьевич, министр юстиции - 16 068 грн;
Коляда Оксана Васильевна, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - 18 888 грн.
На портале отметили, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. В феврале, согласно принятом 5 февраля правительством решения, зарплаты министрам и другим высокопоставленным начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.
- Напомним, 15 января министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил , что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников
- 18 января правительство опубликовало информацию о зарплате членов Кабинета министров Украины в 2019 году
- 4 февраля в Офисе президента состоялась совещание Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа". Премьер пообещал привязать зарплаты министров к средней по стране.
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