Никто не набрал премий: Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь

11 февраля, 2020, 13:35

Среди всех министров за январь больше всего получил глава МИД Вадим Пристайко: 68 тыс. грн, меньше всего - Дубилет: 12 тыс. грн

Информацию о заработных платах министров и их заместителей опубликовано на Правительственном портале.

Цифры обнародованы на портале представлены со всеми надбавками, но без вычета налогов.

В тройку рекордсменов по зарплатам среди министров вошли глава МВД Арсен Аваков с 47 тыс. грн и председатель Мининфра Владислав Криклий с 52 тыс. грн

Полный список министров и заплат:

Гончарук Алексей Валерьевич, премьер-министр - 33782 грн;

Кулеба Дмитрий Иванович, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - 33841 грн;

Федоров Михаил Альбертович, вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины - 27 713 грн;

Дубилет Дмитрий Александрович, министр Кабинета министров - 12 721 грн;

Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел - 47 290 грн;

Милованов Тимофей Сергеевич, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - 41 781,92 грн;

Оржель Алексей Анатольевич, министр энергетики и защиты окружающей среды - 15 942 грн;

Пристайко Вадим Владимирович, министр иностранных дел - 68269 грн;

Новосад Анна Игоревна, министр образования и науки - 36 048 грн;

Скалецкая Зоряна Степановна, министр здравоохранения - 37 724 грн;

Бабак Алена Валерьевна, в январе еще была министром развития общин и территорий - 32 731 грн;

Соколовская Юлия Сергеевна, министр социальной политики - 40048 грн;

Маркарова Оксана Сергеевна, министр финансов - 45 131 грн;

Криклий Владислав Артурович, министр инфраструктуры - 52 679 грн;

Бородянский Владимир Владимирович, министр культуры, молодежи и спорта - 43 853 грн;

Загороднюк Андрей Павлович, министр обороны - 18 644 грн;

Малюська Денис Леонтьевич, министр юстиции - 16 068 грн;

Коляда Оксана Васильевна, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - 18 888 грн.

На портале отметили, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. В феврале, согласно принятом 5 февраля правительством решения, зарплаты министрам и другим высокопоставленным начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.