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Espreso.tvОбществоЗарплаты министров: Зеленский провел совещание со "слугами народа", - СМИ

Зарплаты министров: Зеленский провел совещание со "слугами народа", - СМИ

В Офисе президента состоялось совещание Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа"

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По данным источника, Алексей Гончарук сказал, что зарплаты министров будут ограничены. Они будут привязаны к средней зарплате по стране. Так зарплаты составят 3-5 средних зарплат по стране.

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных задачах и о задачах, которые необходимо реализовать. Что касается премий "Нафтогаза" обратились в Наблюдательный совет", - говорит источник.

Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики продовольствия Украины.

"Обсудили реорганизации угольной отрасли, введение электронной акцизной марки на спирт", - сообщает источник.

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