Зарплаты министров: Зеленский провел совещание со "слугами народа", - СМИ
Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
По данным источника, Алексей Гончарук сказал, что зарплаты министров будут ограничены. Они будут привязаны к средней зарплате по стране. Так зарплаты составят 3-5 средних зарплат по стране.
"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных задачах и о задачах, которые необходимо реализовать. Что касается премий "Нафтогаза" обратились в Наблюдательный совет", - говорит источник.
Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики продовольствия Украины.
"Обсудили реорганизации угольной отрасли, введение электронной акцизной марки на спирт", - сообщает источник.
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