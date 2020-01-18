Правительство обнародовало информацию о зарплатах министров

18 января, 2020, 15:30

Правительство обнародовало информацию о зарплате членов Кабинета министров Украины в 2019 году

Об этом сообщает Правительственный портал.

Средняя заработная плата премьер-министра Украины в 2019 году составляла 60 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия - 36 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука была - 61916 грн, а в октябре и ноябре - 60 087 и 43 724 грн соответственно.

Средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы в прошлом году равнялась 58,652 тыс. грн. Выплаты в декабре составили 86,774 тыс. грн, в том числе надбавка - 58, 655 тыс. грн, премия - 28,119 тыс. грн. В осенние месяцы Дмитрию Кулебе было начислено: в сентябре - 48,523 тыс. грн, октябре - 56,263 тыс. грн, ноябре - 43,047 тыс. грн.

Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52,629 тыс. грн, в октябре 51 тыс. грн, а в ноябре - 34,141 тыс. грн. В декабре его зарплата составляла 84,887 тыс. грн, из которых 35, 506 надбавка и 49, 381 тыс. грн премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 году в министра цифровой трансформации составила 55,664 тыс. грн.

Средняя зарплата у министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилет в прошлом году составила 32,386 тыс. Грн. В декабре он получил - 17,544 тыс. Грн. В сентябре и октябре по 48 тыс. Грн, в ноябре - 16 тыс. Грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова - 100,041 тыс. грн. В декабре ему начислено 186,541 тыс. грн, в том числе надбавки - 49,225 тыс. гГрн, премии - 137,317 тыс. грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила - 33,93 тыс. грн, 82, 072 тыс. грн и 97,623 тыс. грн соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в декабре получил 222,592 грн, где надбавка - 73,337 тыс. грн, а премия - 149,255 тыс. грн. В сентябре ему начислено зарплаты 15,134 тыс. грн, в октябре 18,18 тыс. грн и ноябре - 79,883 тыс. грн. Так, средняя заработная плата министра развития экономики за прошлый год составила 83,947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получил в сентябре зарплаты - 18,549 тыс. грн, в октябре - 33,540 тыс. грн, а в ноябре - 31,102 тыс. грн. В декабре его зарплата составила - 162,003 тыс. грн, в том числе надбавка - 39,105 тыс. грн, а премия - 122,898 тыс. грн. Итак средняя заработная плата министра энергетики в 2019 году составила 61,299 тыс. грн.

У министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко - сумма средней зарплаты в прошлом году - 62,069 тыс. грн. В декабре ему начислено 233,893 тыс. грн с надбавкой 48,279 тыс. грн, премией 73,766 тыс. грн, и материальной помощью 111,848 тыс. грн. В то же время, в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была - 27 505 тыс. грн, 30,532 тыс. грн и 68,194 тыс. грн соответственно.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138,412 тыс. грн, в том числе надбавки - 42,412 тыс. грн и премии 96 тыс. грн. В сентябре ее заработная плата составила 38,288 тыс. грн, в октябре - 37,981 тыс. грн, в ноябре - 39,103 тыс. грн. Таким образом, средняя плата за 2019 составила 63,446 тыс. грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата в прошлом году составила 41,94 тыс. грн. За три месяца осени чиновник получила - 15,896 тыс. грн в сентябре, 22,036 тыс. грн в октябре и 34,841 тыс. грн в ноябре. За декабрь министру насчитали 94,988 тыс. грн, в том числе надбавки 34,269 тыс. грн и премии 60,719 тыс грн.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак в последний месяц зимы получила 212,6 тыс. грн в том числе надбавки 37, 6 тыс. грн и премии 175 тыс. грн. А в сентябре, октябре и ноябре - 18,773 тыс. грн, 23,710 тыс. грн и 82,189 тыс. грн соответственно. Так, ее средняя заработная плата в 2019 году составила 84,318 тыс. грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Украины Юлии Соколовской в 2019 году составила 65,317 тыс. грн. Ее выплаты в сентябре составили - 24,395 тыс. грн, в октябре - 58,259 тыс. грн и в ноябре - 56,62 тыс. грн. В декабре министру была начислена зарплата 216,783 тыс. грн, в том числе надбавка - 39,432 тыс. грн, премия - 82,563 тыс. грн и материальная помощь - 94,788 тыс. грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36,384 тыс. грн, в октябре - 61,89 тыс. грн, в ноябре - 60,637 тыс. грн. В декабре ей насчитали 89,387 тыс. грн, из которых 36,387 тыс. грн - надбавка и 53 тыс. грн - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62,075 тыс. грн.

Средняя заработная плата за 2019 год министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия составила 44,527 грн. Его выплаты в декабре составили 44,038 тыс. грн, в том числе надбавки 36,038 тыс. грн и премия 8 тыс. грн. В сентябре, октябре и ноябре министр получил 55,39 тыс. грн, 40,439 тыс. грн и 38,239 тыс. грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре прошлого года получил 112,905 тыс. грн, в том числе надбавки - 32,905 тыс. грн и премии - 80 тыс. грн. В сентябре министру начислено зарплаты 9,142 тыс. грн, в октябре и ноябре - по 16 тыс. грн. Средняя зарплата министра культуры в 2019 году составила 38,512 тыс. грн.

У министра обороны Украины Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году составила 41,982 тыс. грн. В сентябре он получил 24,228 тыс. грн, в октябре - 23,377 тыс. грн, а в ноябре - 23,132 тыс. грн. В декабре министр обороны получил зарплату в 97,191 грн - надбавка 23,134 тыс. грн и премия 74,057 тыс. грн.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226,361 тыс. грн, в том числе надбавки - 35,961 тыс. грн и премии 190,4 тыс. грн. В сентябре, октябре и ноябре соответственно 20,723 тыс. грн, 19,927 тыс. грн, 35,927 тыс. грн. Средняя заработная плата министра юстиции в 2019 году составила 75,734 тыс. грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году 46,688 тыс. грн. В декабре ее выплаты составили 158,772 тыс. грн, в том числе надбавка 37,28 тыс. грн, премия - 80 тыс. грн и материальная помощь 41,492 тыс. грн. В сентябре чиновник получила 22,894 тыс. грн, в октябре 23,453 тыс. грн, а в ноябре 23,124 тыс. грн.