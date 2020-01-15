"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, заместители. Будет всегда официальная информация", - заявил Дубилет.

По его словам, на сайте правительства будут публиковать и КРИ (индикатор эффективности работы) всех должностных лиц, "чтобы все было прозрачно".

Он уточнил, что средний доход министров составляет от 40 до 80 тыс. Грн в месяц в зависимости от министра. Дубилет добавил, что еще будут продолжаться дискуссии о том, какой доход должен быть приемлемым.

По его словам, нужно "избавиться зоопарку надбавок и премий", вместо этого создать простой механизм, по которому будет определяться премия. По мнению Дубилета, это сделают "в течение ближайших недель или месяцев".

Он также добавил, что Кабмин работает над тем, чтобы прозрачная и четкая зарплата, привязанная к КРИ была у должностных лиц по всей вертикали.