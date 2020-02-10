Лунин чуть не расплакался после пропущенного пенальти

10 февраля, 2020, 13:09

Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин почти отразил пенальти в матче против "Райо Вальекано" в матче чемпионата Испании и чуть не расплакался из-за пропущенного мяча

Об этом сообщает sport.ua.

В матче 27 тура Сегунды против "Райо Вальекано" Лунин помог "Овьедо" добыть ничью 1: 1. Украинец за игру сделал 4 сейва и пропустил один гол

На 75-й минуте Леонардо Ульоа забил с пенальти, назначенного после просмотра VAR, и спас одно очко для хозяев поля. Андрей Лунин не смог спасти команду, хоть и дотянулся до мяча кончиками пальцев. 20-летний украинец эмоционально отреагировал на пропущенный гол, и едва не заплакал.

В общем Лунин после перехода в "Овьедо" сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинском имеет 29 очков и находится на 18-м месте рядом с зоной вылета.

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