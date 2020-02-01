Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы

1 февраля, 2020, 08:35

В ночь на 1 февраля в большинстве европейских чемпионатов закрылось зимнее трансферное окно

Европейские топ-клубы в трансферное окно, которое миновало, изменили своим традициям и решили не проводить переходы за космические суммы. Мы постарались и собрали для вас десятку самых громких трансферов, которые состоялись в первом месяце 2020-го.

Андрей Лунин

Сумма трансфера: аренда

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 3 млн евро

Откуда: "Вальядолид" (Испания)

Куда: "Овьедо" (Испания)

Амплуа: вратарь

Возраст: 20

Украинский голкипер снова сменил клуб, Андрей не может найти для себя «свою» команду в испанской Примере, и теперь будет пробовать свои силы в низшем дивизионе страны.

Мадридский "Реал" отменил арендное соглашение с "Вальядолидом" и отправил 20-летнего Лунина покорять "Овьедо", который, как говорят, звезд с неба не хватает и занимает скромное девятнадцатое место в Сегунде.

К слову, Лунин провел за команду уже 3 матча и успел пропустить 4 мяча. Однако, в отличие от своих бывших команд "Леганеса" и "Вальядолида", здесь Лунин действительно сможет играть в основном составе!

Пако Алькасер

Сумма трансфера: 23 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 42 млн евро

Откуда: "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Куда: "Вильярреал" (Испания)

Амплуа: Нападающий

Возраст: 26

Экс-форвард "Барселоны" возвращается на родину реанимировать карьеру. В прошлом сезоне Алькасер "настрелял" в Германии 19 голов, тогда 26-летний испанец играл в аренде и своей игрой заслужил, чтобы "Боруссия" выкупила его у "Барсы" за 21 млн евро.

Однако в текущем сезоне Алькасер не впечатляет, на его счету всего 5 забитых мячей и не слишком убедительная игра. Поэтому трансфер испанца выглядит более чем логичным, после того как дортмундцы усилились талантливым бомбардиром Европы Эрлингом Холландом.

Клубом, который согласился купить Алькасера, оказался испанский "Вильярреал". Команда идет на 8-й строчке в Примере и находится в еврокубковой гонке, поэтому опытный нападающий, который хорошо адаптирован к Испании и знает всю специфику чемпионата, хорошо им подойдет.

В этом трансфере поражает одно: как "Боруссии" удалось продать Алькасера дороже, чем они купили его у "Барсы". Немцы заработали на 26-летнем исполнителе 2 млн евро, после того как он плохо провел первую часть сезона. Аплодисменты немецким боссам!

Дани Ольмо

Сумма трансфера: 20 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 35 млн евро

Откуда: "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Куда: "Лейпциг" (Германия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 20

Капитан молодежной сборной Испании хорошо знаком украинским болельщикам, которые следили за матчами донецкого "Шахтера" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче против "горняков" (2: 2) Ольмо забил, а во втором (3: 3) отдал результативную передачу.

Крутая игра хорватов в ЛЧ - это заслуга 20-летнего испанца, который мечтает сыграть на Евро-2020, поэтому и требовал от руководства "Динамо" трансфера. Так хорватам ничего не оставалось, как продать Ольмо в более сильный чемпионат и за солидную сумму.

Претендентов на игрока было фактически два: итальянский "Милан" и немецкий "Лейпциг". Испанец же выбрал лидера чемпионата Германии, где в целом добротный, молодой коллектив с мегаперспективным тренером Юлианом Нагельсманном, который точно найдет место в основном составе для талантливого Ольмо.

Сусо

Сумма трансфера: Аренда с правом выкупа

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 30 млн евро

Откуда: "Милан" (Италия)

Куда: "Севилья" (Испания)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 26

Испанец пережил в "Милане" смену тренеров, руководителей, топ-менеджеров, президентов, владельцев и т.д. В 2015-м итальянцы приобрели Сусо у английского "Ливерпуля" всего за 1,3 млн евро, и не прогадали! Вингер был лидером команды в каждом сезоне и многими экспертами признавался одним из лучших футболистов на своей позиции, в чемпионате.

Однако похоже его время в итальянском клубе прошло, он проводит позорный сезон. На его счету всего 1 забитый мяч и 2 результативные передачи, катастрофически мало для футболиста его амплуа.

Боссы "Милана" отдали Сусо в аренду с обязательным правом выкупа, если "Севилья" выйдет в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет в Примере третьей, и если сохранит свой прекрасный тонус, то летом заплатит за 26-летнего вингера 21 млн евро.

Юлиан Вайгль

Сумма трансфера: 20 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 23 млн евро

Откуда: "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Куда: "Бенфика" (Португалия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 24

Немецкий опорник провел в Дортмунде 5 лет, по меркам "Боруссии", которая стала хедлайнером этой трансферной кампании, это довольно много, и Вайгля можно назвать старожилом.

Однако в январе Юлиан покинул родные края ради португальского солнца. Теперь хавбек будет выступать за "Бенфику". Этот трансфер особенно интересен для украинских фанов, ведь уже 20 февраля, в 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" померяется силами с португальцами, и не сомневается, что мы увидим игру Вайгля в основном составе.

В нынешнем сезоне 24-летний исполнитель провел 24 матча, в которых забил 1 гол. Футболист всегда выглядел убедительно, и довольно странно, что он выбрал посредственный чемпионат Португалии, который является неким трамплином для перспективных игроков, где они могут себя зарекомендовать и получить предложение от топ-клубов.

Вайгль же "сломал систему", немец покинул топ-клуб на родине, сделал шаг назад, однако возможно дальше будет большой шаг вперед?

Кшиштоф Пйонтек

Сумма трансфера: 27 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 32 млн евро

Откуда: "Милан" (Италия)

Куда: "Герта" (Германия)

Амплуа: Нападающий

Возраст: 24

За год пребывания в "Милане" поляк смог ощутить на себе полярно различное отношение болельщиков, когда 24-летний нападающий только переходил к "красно-черным" его называли "новым Шевченко" из-за того, что оба из Восточной Европы и играют похожим стилем в футбол.

Однако сегодня Пйонтека в "Милане" фактически ненавидят. От форварда, который забивал 30 голов за сезон, он "скатился" до нападающего, который едва "наколотил" на отметку в 5 забитых мячей. Также в сети ходили слухи, что он после каждого матча летает на Ибицу, где проводит время явно не в соответствии со спортивным режимом.

Как бы там ни было, переход Пйонтека в немецкую "Герту" за 27 млн евро, является рекордной суммой среди нападающих в этом году, зимнее трансферное окно.

Кристиан Эриксен

Сумма трансфера: 20 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 90 млн евро

Откуда: "Тоттенхэм" (Англия)

Куда "Интер" (Италия)

Амплуа: полузащитник

Возраст: 27

Итальянский клуб совершил действительно топ-трансфер, "Интер" подписал одного из самых ярких хавбеков планеты, за мизерные для футбольного мира деньги - 20 млн евро.

Летом у Эриксена завершался контракт с "Тоттенхэмом", и датчанин откровенно стремился оставить Лондон ради новых свершений. Если бы итальянцы сделали предложение по Эриксену год назад, то гарантированно должны были бы выложить за 27-летнего полузащитника около 100 млн евро.

Показатели Эриксена в текущем сезоне не впечатляют, датчанин забил только 3 гола и отдал всего 3 результативные передачи. К примеру - его показатели в прошлом сезоне: 10 забитых мячей и 17 ассистов. Но даже несмотря на неудачную первую часть футбольного года, болельщики "Интера" верят, что Эриксен - это последний пазл к желанному чемпионству.

Бруно Фернандес

Сумма трансфера: 55 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 60 млн евро

Откуда: "Спортинг" (Португалия)

Куда "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Амплуа: Полузащитник

Возраст: 25

"Манчестер Юнайтед" оформил самый дорогой переход этого трансферного окна. Клуб "отвалил" 55 млн евро за перспективного португальского футболиста, которому пора выходить на пик своей карьеры.

Хочется верить, что в 25-летнем Фернандеше Уле-Гуннар Сульшер найдет настоящего лидера коллектива, который сможет «тянуть» команду вперед, ведь Лига чемпионов точно заждалась на МЮ.

В текущем сезоне Бруно Фернандес обладает невероятной статистикой: 15 голов и 16 результативных передач. Но возникает вопрос: сможет ли португалец демонстрировать такую игру не на своей родине, а в сильнейшем чемпионате мира?

Эрлинг Холланд

Сумма трансфера: 20 млн евро

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 45 млн евро

Откуда: "Зальцбург" (Австрия)

Куда: "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Амплуа: Нападающий

Возраст: 19

Осенью Холланд ошарашил всю футбольную общественность Европы благодаря своей бешеной результативности в Лиге чемпионов и чемпионате Австрии. За пол-сезона в "Зальцбурге" норвежец наколотил 28 голов! Своей игрой Холланд не смог обойти интерес от топ-клубов.

Большинство экспертов ожидали, что Холланд завершит этот сезон в Австрии, а летом перейдет за космическую сумму в один из европейских грандов, однако в конце декабря дортмундская "Боруссия" объявила о трансфере футболиста за 20 млн евро, чем удивила футбольную общественность.

Немцы не зря так быстро оформили трансфер 19-летнего форварда, ведь тот уже успел адаптироваться к Бундеслиге, и за 2 матча забил 5 голов, но на этом Холланд точно не собирается останавливаться ...

Златан Ибрагимович

Сумма трансфера: свободный агент

Стоимость футболиста (Transfermarkt): 3,5 млн евро

Откуда: "Лос-Анджелас Гэлакси"

Куда: "Милан"

Амплуа: Нападающий

Возраст: 38

Трудно поспорить, что возвращение Златана Ибрагимовича в европейский футбол не самый громкий трансфер этой зимой. Шведу - 38, но он уверен, пока он будет оставаться молодым у себя в голове, тогда его тело не будет стареть.

"Милан" получил Ибрагимовича бесплатно, в декабре у него завершился контракт с американским "Лос-Анджелас Гэлакси", после чего он стал свободным агентом. У культового нападающего было множество предложений, ведь даже в свои 38 лет он может усилить любой клуб, возможно, не так в игровом плане, как в моральном. У шведа - дух победителя, который не может состариться.

После трансфера Ибрагимовича "Милан" провел шесть матчей, и ни в одном не потерпел поражения. Швед принял участие в пяти встречах и дважды отличился забитым мячом. Клуб оформил выход в полуфинал Кубка Италии и знатно улучшил свое положение.

Ибрагимович подписал с итальянским клубом контракт на полгода с возможностью продления на год, форвард обещает вернуть команду в Лигу чемпионов и показать Криштиану Роналду, кто лучший игрок Серии А.