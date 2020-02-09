На Сичеславщине открыли гигантскую солнечную электростанцию

9 февраля, 2020, 12:31

В Петриковском районе Днепропетровской области заработала солнечная электростанция мощностью 24 МВт

В проект было вложено 450 млн грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Станция расположилась на площади 44 га и состоит из 71,3 тыс. созданных в Китае панелей, все оборудование - украинского производства.

Ежегодно СЭС будет производить 40 млн кВт-ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией бытовых нужд 20 тыс. населения.

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Благодаря работе станции количество выбросов парниковых газов в атмосферу будет уменьшено на 42 тыс. т / год, что положительно повлияет на экологическое состояние промышленного региона.

Строительство электростанции длилось 9 месяцев.