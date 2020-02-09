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Espreso.tvОбществоНа Сичеславщине открыли гигантскую солнечную электростанцию

На Сичеславщине открыли гигантскую солнечную электростанцию


фото: nashemisto.dp.ua
В Петриковском районе Днепропетровской области заработала солнечная электростанция мощностью 24 МВт

В проект было вложено 450 млн грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Станция расположилась на площади 44 га и состоит из 71,3 тыс. созданных в Китае панелей, все оборудование - украинского производства.

Ежегодно СЭС будет производить 40 млн кВт-ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией бытовых нужд 20 тыс. населения.

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Благодаря работе станции количество выбросов парниковых газов в атмосферу будет уменьшено на 42 тыс. т / год, что положительно повлияет на экологическое состояние промышленного региона.

Строительство электростанции длилось 9 месяцев.

  • Летом 2019 г. самой солнечной электростанцией назывался комплекс мощностью 12,4 МВт возле Переяслава, Киевской области.
  • Напомним, Шотландия планирует уже в этом году полностью перейти на "зеленую" энергетику.
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