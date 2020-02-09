На Сичеславщине открыли гигантскую солнечную электростанцию
В проект было вложено 450 млн грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал.
Станция расположилась на площади 44 га и состоит из 71,3 тыс. созданных в Китае панелей, все оборудование - украинского производства.
Ежегодно СЭС будет производить 40 млн кВт-ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией бытовых нужд 20 тыс. населения.
Читайте также: Выгоднее депозита и квартиры. Сколько можно заработать на солнце в Украине
Благодаря работе станции количество выбросов парниковых газов в атмосферу будет уменьшено на 42 тыс. т / год, что положительно повлияет на экологическое состояние промышленного региона.
Строительство электростанции длилось 9 месяцев.
- Летом 2019 г. самой солнечной электростанцией назывался комплекс мощностью 12,4 МВт возле Переяслава, Киевской области.
- Напомним, Шотландия планирует уже в этом году полностью перейти на "зеленую" энергетику.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-