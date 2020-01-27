Шотландия планирует уже в этом году полностью перейти на "зеленую" энергетику

27 января, 2020, 09:31

В 2020 году Шотландия рассчитывает полностью отказаться от ископаемых источников энергии и обеспечивать 100% своих жителей и промышленность возобновляемой энергией

Об этом сообщил менеджер Всемирного фонда дикой природы по климату и энергетической политики Шотландии Робин Паркер, пишет ZME science.

По его словам, Шотландия, которая в этом году принимает климатический саммит ООН, считается мировым лидером в области "чистой" энергетики.

По данным Scottish Development International, в 2015 году возобновляемая энергия обеспечивала 59% потребностей Шотландии. С тех пор страна только расширяла ее производство. В 2017 году 68,1% энергии поступало из "чистых" источников, а в 2018 году эта цифра увеличилась до 74,6%.

В период с января по июль 2019 Шотландия произвела 9831320 мегаватт-часов энергии благодаря ветрякам. Ею можно обеспечить 182% всех шотландских домов, или 100% домов Шотландии и севера Англии.

Кроме ветровых электростанций в Шотландии используют и другие источники возобновляемой энергии: солнечные, геотермальные, гидроэлектрические и гидрокинетични (энергия волн).

В то же время в стране, по достижении цели по полному переходу на возобновляемую энергетику, планируют и в дальнейшем развивать отрасль. Также власти планируют отказаться от ископаемых источников энергии в отраслях теплогенерування и транспорта. Отказаться от бензиновых и дизельных двигателей обещают до 2032 года.

Отметим, что сейчас полностью перейти на возобновляемую энергию удалось Парагвая, Исландии и Конго.