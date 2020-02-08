Трамп уволил посла США в ЕС
Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на заявление посла, передает Еспресо.TV .
Сондленд был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.
В ноябре 2019 года во время выступления в Конгрессе США дипломат заявил, что президент Соединенных Штатов поставил предоставления военной помощи Киеву в зависимость от проведения в Украине расследования относительно своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена.
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Несколькими часами ранее свой пост покинул также сотрудник Совета по национальной безопасности США и эксперт по Украинм Александр Виндман, сообщил его адвокат. Виндман, который присутствовал во время скандального телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле прошлого года, также давал показания в Конгрессе.
- Как и предполагалось, в свою очередь Сенат оправдал президента США по всем статьям .
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