Трамп уволил посла США в ЕС

8 февраля, 2020, 10:35

Президент США Дональд Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда. Дипломат сообщили о решении главы Белого дома, которое сразу вступило в силу

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на заявление посла, передает Еспресо.TV .

Сондленд был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

В ноябре 2019 года во время выступления в Конгрессе США дипломат заявил, что президент Соединенных Штатов поставил предоставления военной помощи Киеву в зависимость от проведения в Украине расследования относительно своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена.

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Несколькими часами ранее свой пост покинул также сотрудник Совета по национальной безопасности США и эксперт по Украинм Александр Виндман, сообщил его адвокат. Виндман, который присутствовал во время скандального телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле прошлого года, также давал показания в Конгрессе.