Андрей Пионтковский: Зеленскому следует немедленно обратиться к США, чтобы получить статус главного союзника вне НАТО. Американцы поддержат это

4 февраля, 2020, 18:27

Антин Борковский

Знаковый российский политолог, находящийся в Вашингтоне, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о пожизненном генералиссимусе Путине и о том, как Украина может в корне сломать кремлевскую игру против Украины.

Ползучий конституционный переворот в России уже воплотился в два более или менее понятных решения. Речь идет о рокировке Суркова и Козака (или отстранении Суркова от украинского вопроса), а второй момент - попытки прозондировать российские настроения в отношении провозглашении Путина верховным правителем России.

Они как угодно могут его назвать, хоть генералиссимусом. Это уже не имеет значения. Мне кажется, что этот шум о последних конституционных изменениям преувеличивается. А что изменилось? Путин?! Я его еще лет 15 назад назвал "пожизненный путиндент". Так и он остается пожизненным путиндентом. Как он будет себя называть - это уже неважно. Конечно, в Украине отметили замену Суркова Козаком. Но, знаете, мы с вами в прошлом советские люди, много фильмов смотрели, поэтому вспомните, когда пленного допрашивает Гестапо или НКВД, у этих палачей всегда был один прием - заменить злого следователя на доброго. Вот замена злого на доброго - это всегда трудный и опасный момент для заключенного. Злой следователь как-то подорвал волю жертвы и теперь выходит "добрый следователь", более умный, более прагматичный и уже доводит операцию до конца. В нашем с вами случае - до присоединения Украины к ОРДЛО. То есть эта замена свидетельствует не об изменении политики, а, наоборот, о введении операции принуждения Украины к вхождению в ОРДЛО. Это не моя формулировка, вы знаете, - это неоднократная формулировка Суркова, Чеснакова. Заканчивать эту операцию будет Козак, тем более, что он недавно блестяще завершил подобную операцию по полному подчинению Молдовы Кремлю.

Ну, а провозглашение Путина аятоллой Российской Федерации на самом деле будет очень жестким сигналом и точкой кристаллизации для коллективного Запада относительно и его военных преступлений. Вместо этого мы видим назначения на пост заместителя председателя ПАСЕ господина Толстого того еще, извините, не хочу употреблять ненормативную лексику. И ничего, Запад это съел.

Поэтому воспользуемся не ненормативной лексикой, а политологической. Это - русский фашист в полном смысле этого слова, украинофоб и антисемит. Сейчас в Кремле продолжается кампания любви к еврейскому народу, рассказывают, что Путин чуть ли не лично открывал ворота Освенцима, а тут на пост вице-президента ПАСЕ назначается откровенный антисемит Толстой. В целом процесс полного провала европейской поддержки начался с восстановления членства России в ПАСЕ. И это было следствием политики украинской власти. Запад никогда не может быть более проукраинским, чем украинское руководство. Поддержка Европы всегда была результатом тяжелой борьбы людей, которые более или менее симпатизировали Украины против путинской агентуры. Но вы же подорвали, вы сами нанесли удар людям в Европе, которые вас поддерживали, когда новая власть заявила, что она прекрасная "партия мира", а те, кто четыре года до этого руководил, были "партией войны". К счастью, совсем противоположная ситуация с США. Это произошло благодаря внутриполитическим обстоятельствам: демократы превратились в ожесточенных защитников Украины. Это очень хорошо. Процесс импичмента Трампа это же гимн в защиту Украины. Оратор за оратором поднимается на трибуну и говорит, что Украина сейчас защищает не себя, не только себя, а она защищает Запад. Через Украину проходит фронт российской агрессии против Запада. Если мы не сможем защитить Украину, завтра нам придется защищать европейских членов НАТО и себя. И противники-республиканцы, они не оспаривают этот тезис, они оправдываются. Они поднимаются и говорят: да, конечно Трамп не хотел обидеть Украину, вы видите, он дал помощь и вообще помощь Украине намного больше, чем была при Обаме. И это факт. Такая сложилаь конъюнктурная ситуация. Я сейчас хочу сказать очень важную вещь: у Украины после всех этих речей появился уникальный шанс немедленно получить статус так называемого главного союзника США вне НАТО. В Америке действует такой статус, им обладают такие союзники Америки, как Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это усилит международную поддержку, международный статус Украины и это уже долговечный инструмент, который не изменится ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах, во что я не верю. Предыдущее руководство Украины ставило этот вопрос и, благодаря этому, законопроект об этом статусе с мая прошлого года находится на обсуждении в Палате Представителей. Вот сейчас, без всякого промедления, достаточно одного слова украинского руководства, чтобы под аплодисменты, с триумфом, в кратчайшие сроки Украина получила этот очень важный международный статус главного союзника США вне НАТО. Это следует делать немедленно, если остались в украинском руководстве еще хоть какие-то патриотические государственные настроения, хотя это очень трудно предположить, понимая, какими людьми окружен президент Зеленский.

В вопросе симпатии США к Украине, как государству, у меня сомнений нет, я согласен с вами, что Украина заслуживает этот статус и обязана его получить. Но здесь есть такое понятие, как украинский пациент. Мы в Украине до конца не понимаем, с чем была связана поездка в Оман, мы не понимаем этих странных назначений тех или иных бывших адвокатов Януковича в украинском "ФБРе"

Я разделяю эти опасения. Более того, мы не понимаем, чем они вызываются, но мы очень хорошо с вами понимаем вектор всех этих изменений и событий. Ну вот и наступил момент истины. Я немного не соглашусь с вами. Я вот вам описал атмосферу, которая сейчас царит в Вашингтоне. И не вопрос, согласится Америка или нет, я еще раз подчеркиваю, Америка даст немедленно этот статус, потому что демократы об этом говорят почти в каждом выступлении, начиная с того, что Украина - союзник Америки, и Трамп в такой обстановке не посмеет возражать. Потому что он как раз сейчас пытается отмазать себя от обвинений. Сейчас вопрос в одном слове украинского государства. Это исполнительная власть должна получать такой статус, но, если замолчит... Вы не понимаете, насколько уникальна ситуация сейчас для получения этого статуса. Сейчас не нужно ни у кого этого выпрашивать. Сейчас достаточно одного слова Украины, чтобы получить статус, резко повышая позицию Украины и защищая ее от российской агрессии. Я знаю, что ответят противники этого, мол, давайте не будем, потому что это не понравится России, не будем обострять отношения. А куда дальше обострять?! Россия - агрессор, захватила часть территории и заставляет, выкручивает сейчас руки Зеленскому, его вызвали на "стрелку" апрельскую в Берлине, чтобы он дальше двигался в направлении присоединения Украины к ОРДЛО. Вот сейчас, или никогда. Вот сейчас решающий момент, проявит, существует ли в Украине гражданское общество. Оно должно объединиться вокруг реальной потребности. Это не Будапештский меморандум, который проехали, не выполнили государства, которые его подписали. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня.

С другой стороны мы видим определенную тенденцию вокруг украинского президента. Он еще два месяца назад нас убеждал, что примирение возможно, но мы видим, что Россия идет на постоянный срыв, постоянно провоцируют, обстреливают, организуют те или иные провокации на линии разграничения, несмотря на украинский отвод войск. После этого люди из окрестностей Кремля, которые недавно "облизывали" Зеленского, говоря о том, что, вот мы примиримся, как при старом Януковиче (вспомним о заявлении той же предательницы Поклонской), начинают обвинять его, что он махровый украинский националист.

В общем, эта линия максимальной дискредитации Зеленского никогда не уходила: ни с российских каналов, ни с внешнеполитического дискурса. Они не считают его своим союзником, они его презирают, как инструмент, который можно использовать. Такое более хамское отношение к Зеленского, оно, на мой взгляд, свидетельствует об уверенности Кремля, будем надеяться, что ложной, что все, игра уже сделана, воля украинского общества к сопротивлению подавлена и вот теперь господин Козак с теми господами вокруг Зеленского, быстро доведут дело до формального присоединения Украины к ОРДЛО. Вот сейчас, если гражданское общество каким-то образом не поднимется во весь рост, во весь голос, как угодно, то будут очень неблагоприятные перспективы Украины. Ну, тем более, что, возможно, Зеленский не до конца безнадежен и можно за него побороться. Есть какие-то патриотические силы, видимо, сохранились, кто-то ведь ему написал выступление в Варшаве, кто-то ему сказал, что нельзя подтанцовывать Путину в Израиле.

Но в Украине открываются те или иные уголовные дела, касающиеся тех или иных представителей гражданского общества. Мы видим, как токсичные персонажи заходят в структуру власти, а власть делает вид, что ничего не происходит. Вот и есть большое опасение, что будет продолжаться процесс "медленной варки лягушки", в результате которого украинское общество будет обессилено и дезориентировано, и, как вы правильно заметили, будет не в состоянии объединиться вокруг кардинально важного для страны дела, то есть объединиться вокруг получения статуса союзника США.

Судьба так сложилась, что на фоне смены европейских элит возникла уникально благоприятная ситуация в США. Сейчас всю игру Москвы можно сломать этим обращением. Уже было это обращение, законопроект находится в Палате, наверное, предыдущая власть, Климкин представил ее от Украины. Должно прозвучать громкое заявление украинской власти: да, в этой ситуации, нам нужен такой статус. Уверяю вас, в кратчайшие сроки, наперебой будут республиканцы и демократы бежать, чтобы предоставить Украине этот статус. И это в корне сломает кремлевскую игру.