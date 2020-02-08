Слуга народа Брагарь не приехал к пенсионерке, которой советовал продать собаку

8 февраля, 2020, 20:56

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь, несмотря на обещание, не поехал на Кировоградщину к пенсионерке, которой советовал продать собаку, чтобы рассчитаться за газ

Об этом сообщает BBC.

Брагарь не приехал на запланированную встречу в село Аджамка на Кировоградщине, хотя свои планы о визите политик подтвердил несколько раз. На встречу с Брагарем собрались жители села и сама пенсионерка Любовь Колючая, которой нардеп советовал продать собаку элитной породы, чтобы заплатить за газ.

Когда жители Аджамки поняли, что Брагарь уже на появится, то взялись звонить ему. Народный избранник не отвечал.

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По словам сельского головы Аджамки Татьяны Зайченко, накануне она звонила Брагарь несколько раз и он обещал приехать 8 февраля в 10:00. На видео видно, как голова села при журналистах набрала номер политика, но тот на звонок не ответил. Заметим, что свои планы о визите в село Брагарь накануне озвучивал и в разговоре с журналистами.

Крестьяне, которые надеялись встретиться со "слугой народа", держали в руках плакаты с надписями "Продай слугу - купи собаку", "Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку" ( "люблю свою собаку" зачеркнуто), "Где 4000$ для учителей".