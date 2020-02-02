10 фактов из жизни Евгения Брагарь, который предлагает собак менять на газ

2 февраля, 2020, 11:56

Сергей Руденко

Буквально за неделю незаметный до сих пор депутат "Слуги народа" превратился в скандального члена команды Зеленского

За полгода своей работы в парламенте 25-летний Евгений Брагарь ничем особым не отметился. Бывший аспирант Киевского национального университета им. Т. Шевченко - заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова. По иронии судьбы именно пресса и социальные сети за 7 дней позволили ему стать антигероем. А точнее - к этому причастен сам Брагарь своим неуклюжим поведением.

Предлагаем десять фактов из жизни Евгения Брагаря.

1. 25 лет. Родился в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко. Был аспирантом. Изучал новую историю левых движений в Алжире.

2. На президентских выборах 2019 г. был доверенным лицом Владимира Зеленского в Винницкой области (ОИК № 13).

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3. На досрочных парламентских выборах 2019 г. избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 76). По квоте своей фракции получил должность заместителя парламентского комитета по вопросам свободы слова (председатель - Нестор Шуфрич).

4. Является автором и соавтором 13 законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде.

5. Руководитель групп по межпарламентским связям с Алжиром и Вьетнамом. С сентября 2019 г. член межфракционного объединения "Равные возможности". Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской инициативы.

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6. Как указано в автобиографии, владеет русским, английским, французским и польским языками.

7. В январе 2020 года публично выступил в защиту российских сериалов в Украине. 31 января Евгений Брагарь официально подал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, у которой возник конфликт с водителями автобуса из-за российского сериала.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - написал он на своей странице в Facebook.



Реакция соцсетей была незамедлительной - пользователи назвали Брагарь ватником "яйцелопом" (из-за обратного фото в Facebook). Перед этим Евгений Брагарь направил депутатский запрос в фирму-перевозчика Winew, в котором призвал "прекратить любые притеснения" водителя рейса, на котором произошел конфликт, и не увольнять его.

При этом нардеп от "Слуги народа" признался, что резко отрицательно относится к закону "О функционировании украинского языка как государственного".

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8. 31 января 2020 г. в эфире одного из телеканалов Евгений Брагарь, отвечая на вопрос пенсионерки из смт Аджамка, каким образом ей при маленькой пенсии платить за газ, он ответил: "Продайте собаку". После этого народный депутат стал героем многочисленных фотожаб и мемов. Позже Брагарь извинился за свои высказывания, сославшись на неопытность в политике. Резко негативно отреагировали на заявление Евгения и его коллеги по фракции.

9. Согласно декларации за 2018 год, Брагарь владеет квартирой в Киеве (50,8 кв.м). До избрания в парламент имел стипендию в 53 тыс. 251 грн в год. Держит наличными 55 тыс. грн.

10. Холост. Детей нет.

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