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Espreso.tvОбщество10 фактов из жизни Евгения Брагарь, который предлагает собак менять на газ

10 фактов из жизни Евгения Брагарь, который предлагает собак менять на газ

Буквально за неделю незаметный до сих пор депутат "Слуги народа" превратился в скандального члена команды Зеленского

За полгода своей работы в парламенте 25-летний Евгений Брагарь ничем особым не отметился. Бывший аспирант Киевского национального университета им. Т. Шевченко - заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова. По иронии судьбы именно пресса и социальные сети за 7 дней позволили ему стать антигероем. А точнее - к этому причастен сам Брагарь своим неуклюжим поведением.

Предлагаем десять фактов из жизни Евгения Брагаря.

1. 25 лет. Родился в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко. Был аспирантом. Изучал новую историю левых движений в Алжире.

2. На президентских выборах 2019 г. был доверенным лицом Владимира Зеленского в Винницкой области (ОИК № 13).

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3. На досрочных парламентских выборах 2019 г. избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 76). По квоте своей фракции получил должность заместителя парламентского комитета по вопросам свободы слова (председатель - Нестор Шуфрич).

4. Является автором и соавтором 13 законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде.

5. Руководитель групп по межпарламентским связям с Алжиром и Вьетнамом. С сентября 2019 г. член межфракционного объединения "Равные возможности". Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской инициативы.

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6. Как указано в автобиографии, владеет русским, английским, французским и польским языками.

7. В январе 2020 года публично выступил в защиту российских сериалов в Украине. 31 января Евгений Брагарь официально подал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, у которой возник конфликт с водителями автобуса из-за российского сериала.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - написал он на своей странице в Facebook.

Реакция соцсетей была незамедлительной - пользователи назвали Брагарь ватником "яйцелопом" (из-за обратного фото в Facebook). Перед этим Евгений Брагарь направил депутатский запрос в фирму-перевозчика Winew, в котором призвал "прекратить любые притеснения" водителя рейса, на котором произошел конфликт, и не увольнять его.

При этом нардеп от "Слуги народа" признался, что резко отрицательно относится к закону "О функционировании украинского языка как государственного".

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8. 31 января 2020 г. в эфире одного из телеканалов Евгений Брагарь, отвечая на вопрос пенсионерки из смт Аджамка, каким образом ей при маленькой пенсии платить за газ, он ответил: "Продайте собаку". После этого народный депутат стал героем многочисленных фотожаб и мемов. Позже Брагарь извинился за свои высказывания, сославшись на неопытность в политике. Резко негативно отреагировали на заявление Евгения и его коллеги по фракции.

9. Согласно декларации за 2018 год, Брагарь владеет квартирой в Киеве (50,8 кв.м). До избрания в парламент имел стипендию в 53 тыс. 251 грн в год. Держит наличными 55 тыс. грн.

10. Холост. Детей нет.

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