Суд перенес рассмотрение дела "Медведчук против книги о Василие Стусе"

7 февраля, 2020, 15:33

Дарницкий суд Киева перенес третье заседание по иску народного депутата и кума Путина Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить распространение книги последнего "Дело Василия Стуса" на 28 февраля

Об этом сообщает журналист и историк Вахтанг Кипиани в Facebook.

По его словам, 7 февраля должно было состояться третье заседание суда по делу "Медведчук против книги о Василия Стуса".

"Судья перенесла заседание на 28 февраля из-за ненадлежащей подготовки документов адвокатом истца", - рассказал Кипиани.

Он добавил, что адвокаты предложили вызвать в судебное заседание бывшего адвоката осужденных КГБ поэтов Стуса и Литвина, но судья эту идею не поддержала.