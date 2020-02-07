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Espreso.tvОбществоСуд перенес рассмотрение дела "Медведчук против книги о Василие Стусе"

Суд перенес рассмотрение дела "Медведчук против книги о Василие Стусе"


фото: niklife
Дарницкий суд Киева перенес третье заседание по иску народного депутата и кума Путина Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани с требованием запретить распространение книги последнего "Дело Василия Стуса" на 28 февраля

Об этом сообщает журналист и историк Вахтанг Кипиани в Facebook.

По его словам, 7 февраля должно было состояться третье заседание суда по делу "Медведчук против книги о Василия Стуса".

"Судья перенесла заседание на 28 февраля из-за ненадлежащей подготовки документов адвокатом истца", - рассказал Кипиани.

Он добавил, что адвокаты предложили вызвать в судебное заседание бывшего адвоката осужденных КГБ поэтов Стуса и Литвина, но судья эту идею не поддержала.

  • Напомним, 29 августа 2019 года стало известно, что Народный депутат от ОПЗЖ, в прошлом - назначенный адвокат украинского политзаключенного Василия Стуса Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и историка Вахтанга Кипиани
  • 5 сентября Медведчук объяснил , почему пытается запретить книгу Кипиани о Стусе
  • По состоянию на конец января 2020 продано уже 9 тыс. экземпляров книги "Дело Василия Стуса"
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