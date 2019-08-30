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Espreso.tvОбществоИск против книги о Стусе: Медведчук болезненно относится к своему адвокатскому прошлому, - Кипиани

Иск против книги о Стусе: Медведчук болезненно относится к своему адвокатскому прошлому, - Кипиани


фото: niklife
Виктор Медведчук болезненно относится к упоминанию о своем адвокатском прошлом в той части, которая касалась защиты украинских диссидентов

Об этом заявил автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани в эфире Еспресо.TV

"Медведчук требует запретить распространение этой книги в любой форме на любой территории. Юрисдикция украинских судов теперь распространяется у нас на все страны мира, где эта книга будет? Он болезненно относится к упоминанию своего адвокатского прошлого в той части, которая касалась защиты украинских диссидентов. Его подзащитные Юрий Литвин и Василий Стус получили максимальные приговоры и оба погибли в лагере на Урале. Ему как адвокату и человеку не хочется этого вспоминать", - пояснил писатель.

По словам Кипиани, все публикации, которые пишут о роли Медведчука в этих политических процессах, подвергаются судебному преследованию.

"Это книга на 700 страниц. В ней собраны все материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. Остается надеяться на судебную справедливость", - добавил он.

Напомним, 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил, что Медведчук подал на него в суд за книгу об украинском политзаключенном Василие Стусе.

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