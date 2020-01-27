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Espreso.tvОбществоКнига "Дело Василия Стуса" вызывает огромный интерес, продано уже 9 тыс. экземпляров, - журналист-составитель

Книга "Дело Василия Стуса" вызывает огромный интерес, продано уже 9 тыс. экземпляров, - журналист-составитель

Интерес к книге "Дело Василия Стуса", запретить распространение которой добивается Виктор Медведчук, большой: уже продано около 9 тыс. экземпляров документальной книги

Об этом сообщил в комментарии Укринформу составитель книги, украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани.

"Интерес к книге - огромный. Вышло уже 4 тиража, книга продолжает продаваться. Сейчас продано около 9 тысяч экземпляров. Для украинской книги, тем более, что речь идет о документальном изданим на 700 страниц - это нечто феноменальное. Книга успешно продается, но также имеет очень хорошие отзывы среди исследователей Василия Стуса", - заявил Кипиани, который находился в Вене с презентацией книги.

По его словам, книга была представлена уже в 20 городах Украины, в США (5 городов) и Канаде (4 города). Вена стала "первой европейской точкой презентации" книги "Дело Василия Стуса". В ближайшее время запланированы презентации книги на Западе и Востоке Украины, но также - в европейских странах, в частности, в Польше, Эстонии, Финляндии.

Книга, которая была представлена на "Книжном арсенале" в мае 2019 года, рассказывает правду об уголовном деле, жизни и смерти Василия Стуса. В ней собраны архивные документы по инициированному советской карательной машиной делу против Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей. Ознакомившись с приведенными материалами, читатели узнают о неизвестных фактах из жизни, заключения и гибели Стуса, которые до сих пор были под грифом "Секретно".

Между тем, в августе прошлого года стало известно, что Виктор Медведчук - адвокат Василия Стуса на процессе 1980-го года и нынешний нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - подал иск в суд против Вахтанга Кипиани и издательства "Vivat" с требованием запретить распространение книги.

Как отмечает историк, этот иск Медведчука лишь подогрел интерес к книге с ранее засекреченными материалами по делу Стуса.

"Несколько подогрел интерес к книге судебный иск Медведчука. Но это не только поэтому. Ведь Василий Стус сам по себе - огромная фигура, и документы КГБ подтверждают масштаб этой фигуры", - отметил Кипиани.

По его словам, Медведчук требует "запретить распространение книги любым способом на любой территории".

"Это смешно, я надеюсь, что суд не станет в поддержку такого тезиса", - отметил он.

Кипиани добавил, что ближайшее заседание будет в начале февраля: "Суд идет в Дарницком районном суде Киева, уже состоялось два заседания суда, ближайшее будет в начале февраля - это будет заседание уже по сути дела".

Он отметил, что Медведчук "не имеет права вето на интерпретацию жизни Стуса"

"Мы боремся за то, чтобы суд принял аргументы, цель этой книги - рассказать о величии фигуры Стуса. И даже те оценки в отношении Медведчука - это мое право как составителя, и издательства как издателя, на распространение информации, представляющей общественный интерес", - сказал историк.

По его словам, Медведчук был адвокатом, роль которого сам Стус оценивал как часть процесса своего осуждения - "Мне другой прокурор в этом деле не нужен".

Как сообщал Укринформ, "Дело Василия Стуса" издана в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса. В книге собраны архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Медведчук был адвокатом Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз.

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